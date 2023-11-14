Fatih'te kedileri öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Fatih'te yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyaya yayınlandıktan sonra gözaltına alınan Fatih Mehmet Ö. tutuklandı. Fatih Mehmet Ö'nün evinde 8 ölü kedi bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda kedilerin darbedilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde çantasına yavru bir kediyi koyduğuna ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra gözaltına alınan Fatih Mehmet Ö. tutuklandı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından dün Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine polis, bir kediyi çantasına koyup götürdüğü öne sürülen Fatih Mehmet Ö'yü gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Fatih Mehmet Ö. savcılık sorgusunda suçlamaları reddetti.

F.M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürerken, oğlu evinin üst katında 8 ölü kedi buldu. Oğlunun ihbarıyla kediler evden alındı.

Fatih Mehmet Ö.'nün oğlunun ise ifadesinde "Babamın psikolojik sorunları vardı. Annemle son günlerde ayrı yaşıyorlardı. Yapmaz diyemem" dediği öğrenildi.

İFTİRA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Kedileri beslediğini ve hayvansever olduğunu öne süren şüpheli, çantasına koyduğu kediyi yaralı olduğu için muayene etme amacıyla aldığını, kendisine iftira atıldığını söyledi. Akli dengesinin yerinde olduğunu söyleyen şüpheli Fatih Mehmet Ö., ilk eşinden olan oğlunun iftira attığını iddia etti.

Savcılık, çelişkili ifadeleri ve kamera görüntülerini dikkate alarak şüphelinin "Evcil hayvanı öldürme" suçundan tutuklanmasını talep etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Fatih Mehmet Ö'nün tutuklanmasına karar verildi.