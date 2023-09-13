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Fatih'te motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yasin Levent yaralanırken, yanında bulunan 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 13.09.2023 07:47
  • Giriş: 13.09.2023 07:47
  • Güncelleme: 13.09.2023 07:49
Kaynak: DHA-İHA
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Fatih'te motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında seyir halinde bulunan Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasında oturan ve 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen Meryem Büşra Levent (30) savrularak İETT otobüsünün altına girdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hamile kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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