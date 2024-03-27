Fatih'te telefon bayisinde kadına darp: İşyeri mühürlendi

İstanbul Fatih'te iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf, bir kadın müşteriyi darp etti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken İstanbul Valiliği işyerinin mühürlendiğini duyurdu.

Güncel 27.03.2024 12:09 Giriş: 27.03.2024 12:09

Güncelleme: 27.03.2024 13:12 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA