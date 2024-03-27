Fatih'te telefon bayisinde kadına darp: İşyeri mühürlendi
İstanbul Fatih'te iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf, bir kadın müşteriyi darp etti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken İstanbul Valiliği işyerinin mühürlendiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, Fatih'te telefon bayisinden aldığı kılıfı iade etmek isteyen kadının satıcı tarafından darp edilmesi nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında işyerinin mühürlendiğini duyurdu.
DHA'nın aktardığına göre olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Malta Çarşısı'nda bir telefoncu dükkânında yaşandı. İddiaya göre, aldığı kılıfı iade etmek isteyen kadın ile esnaf arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle kadın, esnaf tarafından darp edildi.
11 SUÇ KAYDI ÇIKTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın sosyal medyada yayılması üzerine kadın müşteriyi darp ettiği belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş.'nin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınan A.Ü.Ş'nin "İş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.
VALİLİK DUYURDU: İŞYERİ MÜHÜRLENDİ
Öte yandan İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklamada, işyerinin mühürlenerek faaliyetine son verildiği duyuruldu.
Fatih Belediyesi de işyerinin ruhsatının iptal edildiğini ve faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.
Dükkânın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün de tahliye sürecini başlattığı öğrenildi.