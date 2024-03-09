Fatih'te tramvayın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Fatih'te raylarda ilerleyen motosiklet sürücüsü İsmail Kurt tramvaya çarparak altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güncel 09.03.2024 12:30 Giriş: 09.03.2024 12:30

Güncelleme: 09.03.2024 12:34 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA