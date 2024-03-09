Fatih'te tramvayın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti
Fatih'te raylarda ilerleyen motosiklet sürücüsü İsmail Kurt tramvaya çarparak altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Fatih'te, Laleli-İstanbul Üniversitesi durağı ile Beyazıt-Kapalıçarşı durakları arasında tramvay yolunda ilerlediği sırada tramvaya çarparak altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında T1 Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın, Laleli-İstanbul Üniversite durağı ile Beyazıt-Kapalıçarşı durağı arasında meydana geldi.
İddiaya göre, İsmail Kurt motosikletiyle raylar üzerinde ilerlediği sırada aynı yönde seyreden tramvayın solundan geçmeye çalışırken altında kaldı. Kazayı gören vatandalar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Tramvay altına sıkışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.