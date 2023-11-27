Fatih Terim, canlı yayın davetine yanıt verdi

Bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasından ünlü isimleri dahil ettiği dolandırıcılık sisteminde adı geçen Fatih Terim, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın canlı yayın davetine yanıt verdi.

Bankacı Seçil Erzan’ın ‘Fatih Terim fonu’ adı altında kurduğu dolandırıcılık sisteminde adı geçen teknik direktör Fatih Terim, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın canlı yayın davetine yanıt verdi. Terim, teklifi değerlendireceklerini söyledi.

Candaş Tolga Işık, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, merak edilen soruları sormak için Fatih Terim’i arayarak TV 100’de hazırlayıp sunduğu “Az Önce Konuştum” adlı programına davet ettiğini söyledi.

“Terim, şu an için böyle bir yayının gündemlerinde olmadığını ancak talebimi tekrar ekibiyle değerlendireceklerini söyledi” diyen Candaş Tolga Işık, yanıtı beklediklerini belirtti.

Candaş Tolga Işık’ın mesajı şöyle: