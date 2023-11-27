Fatih Terim, ‘eteklerdeki taşların dökülmesini’ bekliyormuş

Kendi adıyla oluşturulan fonla dolandırıcılık yapılmasına ilişkin suskunluğunu koruyan Fatih Terim’in yaşananları ‘mizansen’ olarak nitelediği ve ‘herkesin eteğindeki taşları dökmesini beklediği’ öne sürüldü. Terim yaptığı iddia edilen açıklamaları da reddetti.

Milli Takım ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini korurken; yaptığı iddia edilen açıklamaları da reddediyor.

Diken’nin haberine göre, Fatih Terim’in bugüne kadarki suskunluğunun nedeni bir ‘mizansen’le karşı karşıya bulunduğunu düşünmesi ve ‘herkesin eteğindeki taşları dökmesini’ beklemesi.

Demirören grubuna ait Milliyet gazetesi, Terim’in konuya ilişkin açıklama yaptığını ve şunları dediğini ileri sürmüştü: “Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar.”

Ancak Terim’in bu açıklaması da reddedildi. Buna göre Fatih Terim bugüne kadar “Hiçbir gazeteciye tek kelime bile etmedi.”

Fatih Terim’in bugün avukatları başta olmak üzere ‘tüm ekibiyle’ İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor. Buna göre Terim, bu toplantıdan sonra 'hukuken gereğini yapacak.'

NE OLMUŞTU?

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameyi hazırlayan savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi.

Mahkemenin sorusu üzerine ise “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Seçil Erzan “Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz’a kadar bir sorun olmadı. İsmini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Tehdit ettiler. Evime gelip yağma yaptılar, önüme mermi koydular. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum” dedi.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.

Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi" ifadelerine yer verdi.

Bankacı Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davanın iddianamesinde Fatih Terim'in ifadesine yer verilmediği ortaya çıkmıştı.

Son olarak Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'tefecilikten' soruşturma yürütülmüştü.

Kim ne kadar dolandırıldı?