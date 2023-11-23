'Fatih Terim Fonu'na hangi ismin ne kadar para kaptırdığı ortaya çıktı

Fatih Terim , Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera gibi futbol dünyasında ünlü isimlerin dolandırıldığı ve 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan dolandırıcılık zincirinde kimin ne kadar para kaptırdığı açığa çıktı. Buna göre eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, Arda Turan'ın 13 milyon 900 bin dolarını aldı, 6 milyon 400 bin dolarını geri verdi. Emre Belözoğlu ile 4 milyon 293 bin dolar kaptırdı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finsans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan dolandırıcılık zincirinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, dolandırıcılık zinciri ile ilgili detayları bugünkü köşe yazısında kaleme aldı.

'Fatih Terim Fonu' olarak anılan tuzağa hangi isimlerin parasını kaptırdığı da açığa çıktı.

Buna göre 'Fatih Terim Fonu'na teknik direktör Fatih Terim 300 bin dolar verdi. Saymaz, "Bu bilgiyi Erzan'ın eski sevgilisi ve Terim'in avukatı Candaş Gürol doğruluyor" ifadelerini kullandı.

İŞ İNSANI 2 MİLYON DOLAR VERDİ

Erzan'ın Fatih Terim'in adını vererek dolandırdığı ilk isim, iş insanı B.Ç. oldu.

B.Ç. "Fatih Terim Fonu altında daha küçük meblağlı, yani 2.000.000 dolar minimum olacak şekilde boşluklar oluştuğunu ve bu fonları alabileceğimi söyledi" dedi.

B.Ç., Erzan'ın yolladığı Ali Yörük adlı kişiye 2.198.000 doları teslim etti.

İsmail Saymaz, yaşananları şöyle anlattı:

"Erzan, vaat ettiği tarihte parayı vermedi. Vadeyi mart sonuna kadar uzattıkları takdirde 3 Nisan 2023'te 3.000.000 dolar olarak ödeyeceğini belirtti. B.Ç. cazip teklifi kabul etti. Erzan bir kez daha sahte evrakı eline tutuşturdu. Vade tarihi geldiğinde yine ödeme yapamadı. 7 Nisan'a kadar süre istedi. O gün telefonlar açılmaz oldu. B.Ç., Denizbank'a başvurarak, şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine Erzan'ın tezgahı ortaya çıktı."

GALATASARAYLI ESKİ YÖNETİCİ PARA KAPTIRDI

Erzan'ın ‘Fatih Terim Fonu' ile çarptığı diğer isim Galatasaray'ın eski yöneticilerinden İsmail İbrahim Çağlar oldu.

Çağlar, 2.910.000 doları Erzan'a elden verdi.

BUSE TERİM DE DOLANDIRILDI

Erzan, Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı da dolandırdı.

Buse Terim, ilk önce 190.000 dolarını halasının oğlu ve çalışma arkadaşı Terim Arıcan aracılığıyla Erzan'a banka odasında teslim etti.

Erzan, Arıcan'a "Senin Denizbank'ta hesabın var. Buse'nin parası 250.000 dolar oldu. 300.000 dolara tamamlayalım. Fazla getirisi olur" dedi. Arıcan, Erzan'a 50.000 doları verdi.

BELÖZOĞLU 4 MİLYON DOLARDAN FAZLA KAPTIRDI

Teknik direktör Emre Belözoğlu da dolandırılanlar arasında yer aldı. Belözoğlu, ilk etapta 1.492.000 doları dayısının oğlu Volkan Bahçekapılı aracılığıyla Erzan'a teslim etti.

Aynı gün 1.400.000 dolar daha yolladı. 18 Mart'ta da şöförü aracılığıyla 400.000 dolar yolladı.

Erzan, 19 Mart'ta A.Ö.'nün imzası bulunan kaşeli sahte dekont verdi. Sahte dekonta 5 Mayıs'ta 3.802.980 dolar ödeme yapılacağı yazıyor. Erzan, 10 gün sonra Belözoğlu'na telefon açtı. Fonu 5.000.000 dolara tamamlamak istediğini söyledi. Belözoğlu, 1.000.000 dolar daha verdi. Bu para Terimlerin aile dostu Nur Erkasap tarafından teslim edildi.

Böylece Belözoğlu, 4.292.000 doları elden Erzan'a teslim etmiş oldu.

EN FAZLA DOLANDIRILAN ARDA TURAN OLDU

Erzan'ın en fazla dolandırdığı isim ise teknik direktör Arda Turan oldu.

Erzan, Turan'ın 13.900.000 dolarını aldı, yalnızca 6.400.000 dolar geri ödedi.

DOLANDIRILAN DİĞER İSİMLER

Saymaz, dolandırılan diğer isimleri şöyle anlattı:

"Emre Çolak, kardeşi aracılığıyla 3.212.000 dolar kaptırdı. Teslimat tek seferde banka şubesinde gerçekleşti.

Selçuk İnan, üç seferde 3.685.000 dolar yatırdı. Kar payı diye 2.150.000 doları geri aldı. Ancak 1.535.00 dolar buhar oldu.

Nestor Fernando Muslera, Erzan'ın “Yüksek getirili bir fonum var” demesiyle ikna oldu.

Üç seferde 1.700.000 dolar teslim etti.

Muslera, 700.000 dolar alabildiğini, geri kalanı kurtarmadığını belirtiyor."

Saymaz, şunları söyledi: "Erzan, futbolcu Semih Kaya'dan 3.500.000 dolar aldığını ama 5.700.000 dolar geri ödediğini iddia ediyor. Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in tehdit ederek, kendisinden para almaya devam ettiğini söylüyor."