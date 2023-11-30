'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Emre Çolak'a ait milyonların teslim edildiği görüntüler ortaya çıktı

Banka müdürü Seçil Erzan’a parasını kaptıran isimlerden Emre Çolak’ın 3.2 milyon dolarının çantalar içinde teslim edildiği ana ait görüntü ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Seçil Erzan'ın suç ortağı Ali Yörük'ün iki çanta dolusu paralarla şubeden çıktığı görüldü. Parayı Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak'ın teslim ettiği öğrenildi.

'Fatih Terim Fonu' adı altında yapılan vurgunda en fazla parayı kaptıran 3’üncü isim olduğu belirtilen futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak eli ile verdiği paraların teslim edildiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 4 ayrı kamera ile çekilmiş olan görüntüler dava dosyasına girdi. Görüntünün başında, Emrah Çolak ile Erzan’ın suç ortağı olduğu belirtilen tutuklu Ali Yörük yan yana otururlarken görünüyorlar.

Dakikalar sonra, şubenin arka kısmında kalın poşetler içinde dolarlar getiriliyor. Poşetler, Yörük ve Çolak’ın oturduğu yerin karşısındaki bölüme götürülüyor. Bir süre sonra dolarlar bu bölümde siyah renkli iki çantaya konuluyor.

Ardından Ali Yörük ve Emrah Çolak, gişelerin önünde görülüyor. İkili tokalaştıktan sonra Yörük, dolar dolusu iki çantayla şubeden çıkıyor. Görüntülere göre Çolak, şubeden dışarı adımını attıktan hemen sonra koşar adım uzaklaşıyor.

DOLAR DOLU ÇANTALARLA KOŞUYOR

Görüntünün devamına göre ise, elinde dolar dolu çanta ile koşmaya başlayan Yörük, kendisini bekleyen otomobilin bagajına çantaları koyuyor. Aynı araçta, Yörük dışında bir kişinin daha olduğu görülüyor. Yörük’ün araç ile uzaklaşmasından 2-3 dakika sonra ise Emrah Çolak şubeden çıkarak uzaklaşıyor.

Öte yandan, Emrah Çolak’ın, Yörük’e parayı verdiğinde Seçil Erzan'ın şubede olmadığı öğrenildi. Seçil Erzan, sorgusundaki ifadesinde, "Kendisinden 3.200.000 dolar tutarında para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Bu parayı kardeşi Emrah Çolak Emre'nin hesabından çekip Ali Yörük'e şubede teslim etti. Sonra ben de Ali Yörük'ten teslim aldım” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Levent'teki Denizbank şubesinde banka müdürlüğü yapan Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle 'Fatih Terim Fonu' adı altında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Yargıya intikal eden olayın ardından detaylar gün yüzüne çıkarken, Seçil Erzan'a en çok Arda Turan'ın para kaptırdığı belirlenmişti. Turan'ın 7 milyon 500 bin dolarını kaptırdığı öğrenilmişti. Arda Turan'ı 4.2 milyon dolar ile Emre Belözoğlu, 3.2 milyon dolar ile de Emre Çolak takip etti.