Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapacak
Teknik Direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Panathinaikos kulübü 70 yaşındaki teknik direktörün onay vermesi halinde Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas’ı kadrosuna katmayı planlıyor.
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un teknik direktörlük teklifini kabul eden Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig'den gerçekleştirmeyi planlıyor.
Hürriyet'in aktardığına göre Panathinaikos yönetimi Fatih Terim’in onay vermesi demesi halinde Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas’ı kadrosuna katmayı planlıyor.
İddialara göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.
Bu sezon Bordo-mavili takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.
EKİBİ DE BELLİ OLDU
Öte yandan Fatih Terim’in ekibinde yer alacak isimler de neteleşti.
Galatasaray’daki yardımcı antrenörü Necati Ateş’in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen’in Terim'in teknik ekibinde yer alacağı öğrenildi.