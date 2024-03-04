Fatih Terim'in Panathinaikos'u 4. sıraya geriledi

Fatih Terim'in 2 aydır çalıştırdığı Panathinaikos, dün OFI ile berabere kalarak normal sezonu 4'üncü tamamladı.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, dün OFI ile deplasmanda oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Panathinaikos normal sezonu 4'üncü sırada tamamladı.

Fatih Terim'in göreve başladığı tarihte 2'nci sıradan bulunan takım, bir hafta sonra PAOK'un puan kaybetmesiyle liderliğe yükselmişti.

Son 4 lig maçında 3 beraberlik alan Panathinaikos, normal sezonu lider PAOK'un 4 puan gerisinde tamamladı.

PAOK 60, AEK 59, Olympiakos 57 puan ile ilk üç sırada yer aldı.

Yunanistan'da lig şampiyonu ikinci bir turnuva ile belirleniyor. Normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar arasında düzenlenen ligde her takım birbiriyle 2 maç yapıyor. 10 maç sonunda elde edilen puanlar normal sezonda alınan puanların üzerine ekleniyor ve lig sıralaması bu şekilde belli oluyor.

Normal sezonu 5. ve 6. sırada bitirerek ikinci turnuvaya katılmaya hak kazanan Aris ve Lamia'nın şampiyonluk şansı bulunmuyor.