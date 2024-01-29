Fatih Terim, Razvan Lucescu'ya küfür etti

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, PAOK'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada tartışma çıktı. Fatih Terim'in, Mircea Lucescu'nun oğlu olan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya ettiği küfür kameralara yansıdı.

Spor 29.01.2024 12:03 Giriş: 29.01.2024 12:03

Güncelleme: 29.01.2024 12:12 Kaynak: Haber Merkezi

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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, deplasmandaki lig maçında PAOK'a 2-1 mağlup oldu. Yunanistan Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1 yendi. Bu mağlubiyetin ardından Panathinaikos 44 puanda kalırken, zirvedeki PAOK ise puanını 47'e çıkardı. Terim, Yunanistan ligindeki 5. maçında ilk yenilgisini yaşadı. FATİH TERİM KÜFÜR ETTİ Ev sahibi PAOK'un 43. dakikada attığı golün ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetler arasında gergin anlar yaşandı. Fatih Terim ile Mircea Lucescu'nun oğlu olan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu arasında tartışma yaşadı. Terim'in, Lucescu'ya küfür ettiği görüldü. Terim'in "A.... k..... p...." şeklindeki küfrü kameralara yansıdı.