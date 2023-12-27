Fatih Terim Yunanistan'da: "Lig şampiyonluğunu istiyoruz"

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Atina'da yaptığı açıklamada "Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden atarım. Lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık" ifadelerini kullandı.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim resmi sözleşme imzalamak için Atina'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Terim, hedeflerinin ligde şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı olduğunu söyledi.

NTV Spor'un aktardığına göre Terim ilk açıklamasını Atatürk Havalimanı'nda yaptı.

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Fatih Terim, "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" dedi.

Terim daha sonra özel uçak ile İstanbul'dan Atina'ya hareket etti.

"ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

Atina'daki havalimanında Yunan basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan 70 yaşındaki Teknik Direktör, Panathinaikos aldığı teklifle ilgili olarak "Düşünmeye gerek duymadım ve hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunan takımının uzun yıllardır şampiyonluk yaşayamadığını hatırlatan Terim, "Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden atarım. Bu tavrımı bu ligde de sürdüreceğim. Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Başkanla bu konuda görüşme yaptık." diye konuştu.

"YUNAN LİGİ'Nİ TAKİP EDİYORUM"

Tecrübeli teknik adam, Yunanistan Ligi'ni takip edip etmediğiyle ilgili bir soruyu ise "Yunan Ligi'ni takip ediyorum. Panathinaikos, Olympiakos ve AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum. En kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum" diyerek yanıtladı.