Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fatih’te 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 26.04.2024 06:39
  • Giriş: 26.04.2024 06:39
  • Güncelleme: 26.04.2024 06:42
Kaynak: AA
Fatih’te 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yangın saat 00.30 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında 2 kişi yaralanırken, durumu olan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

BirGün'e Abone Ol