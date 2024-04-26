Fatih’te 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Güncel 26.04.2024 06:39 Giriş: 26.04.2024 06:39

Güncelleme: 26.04.2024 06:42 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA