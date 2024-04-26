Fatih’te 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Yangın saat 00.30 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında 2 kişi yaralanırken, durumu olan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.