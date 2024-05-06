Fatih’te dükkan çalışanı kendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçakladı

Fatih'te bir dükkan çalışanı, kendisinden alışveriş yapmayan yabancı turisti kovalayarak kolundan bıçakladı. Yaralı turist hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir turist, alışveriş yapmadığı gerekçesiyle dükkan çalışanı tarafından kolundan bıçaklandı.

Olay, 4 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Mercan Yokuşu Fuat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşı küçük olduğu iddia edilen bir dükkan çalışanı, kendilerinden alışveriş yapmayan yabancı turist ile tartıştı.

Çıkan tartışma üzerine çalışan, yanındaki bıçakla turisti kovaladı. Çalışan, kaçarak bir dükkana sığınan turisti kolundan bıçakladı. Bu sırada saldırgan, turistin yakını olduğu iddia edilen bir kişiye daha bıçakla saldırmaya çalıştı.

SALDIRGAN KAÇTI

Yaşı küçük olduğu öne sürülen saldırgan daha sonra kaçarak uzaklaştı. Olayı gören esnaf, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan turisti ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.