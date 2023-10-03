Fatih’te silahlı çatışma: 3 yaralı

Fatih’te bir dükkanın satışı konusunda hisse anlaşmazlığı yaşayan taraflar, keşif için gelen bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih’te bir dükkanın satışı konusunda hisse anlaşmazlığı yaşayan taraflar, keşif için gelen bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Süleymaniye Mahallesi Ayşekadın Hamamı Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan satışı konusunda hisse paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan taraflar mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından dükkanların keşfi için bilirkişi atanmasına karar verildi. Dün bilirkişi heyeti dava konusu dükkanda çalışma yaparken, taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Çatışmaya karışan Üzeyir U. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ayağından vurulan Erol S. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan çatışma anında, vurulan ve yaralı olarak yere düşen Üzeyir U.’nun tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı görüldü.