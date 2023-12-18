Fatsa belgeseli Londra’da

1970’lerin ortasından başlayıp 1980’e kadar yaşanan süreci anlatan "Şu Fatsa’nın Yolları" belgeseli, Londra’da izleyicilerle buluştu. Yönetmen Bakır, 1980 darbesi öncesi Fatsa’da yaşananları belgelemek istediklerini söyledi.

BirGün / LONDRA

1980 darbesi öncesi Ordu’nun Fatsa ilçesindeki yerel yönetim sürecini konu alan “Şu Fatsa’nın Yolları” isimli belgesel filmi, hafta sonu İngiltere’nin başkenti Londra’da seyirci ile buluştu. Yoğun ilgi gören belgesel gösteriminin ardından söyleşiler yapıldı.

Gösterimin ardından Bakır’ın (sağdaki) katılımıyla söyleşi yapıldı.

Sol Kültür’ün desteği ile hazırlanan belgesel, cumartesi günü iki seansta kapalı gişe oynatıldı. Film gösterimlerinin ardından Devrimci Yol’un Fatsa’daki direniş komitelerinde de görev almış Aynur Tandoğan Elibal ve yönetmen Nurşen Bakır’ın katıldığı bir söyleşi yapıldı. Söyleşilerin moderatörlüğünü gazeteci Kumru Başer üstlendi. Bakır, “Fatsa’da yaşanmışları tanıklarıyla belgelemek ve aktarmak amacıyla bu belgeseli hazırladığını" söyledi. Elibal ise Fatsa’daki yerel yönetim başarılarını, pratiklerini ve Belediye Başkanı Fikri Sönmez’in halkla kurduğu iyi ilişkilerden söz etti. Başer ise belediye tarafından Nisan 1979’da Fatsa’da düzenlenmiş Halk Kültür Şenliği’ni anlattı. Belgesel, Fatsa halkının ve direniş komiteleri mensuplarının tanıklıkları ile o yıllardan bugüne bir anlatım sunan filmde, Devrimci Yol’un bölgedeki pratiklerini örnekleriyle gösteriyor.