Fatsa Kokarca ile Mücadele Çalıştayı sonuçlandı: Üreticiler ortak mücadele edecek

Fatsa Kokarca ile Mücadele Platformu, son yıllarda yaşanan Kahverengi Kokarca istilasına karşı Çalıştay düzenledi. Çalıştay’da istilaya karşı üreticilerin ortak mücadelesine vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık üreticileri, istilaya karşı dün Kokarca ile Mücadele Çalıştayı gerçekleştirdi. Fatsa Kokarca ile Mücadele Platformu öncülüğünde yapılan Çalıştay’a çok sayıda üretici katıldı.

Çalıştay’da sunum yapan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Cem Özkan, ‘’Kullandığımız kimyasal ilaçlar, bildiğimiz uğur böcekleri gibi, 300 bin faydalı böceği öldürmektedir. Sonuçta bizler kendi ellerimizle, daha fazla ürün almak yanılgısıyla, bu böcekleri tüketmeye devam ediyoruz. Çin’den buralara kadar gelen kahverengi kokarcanın çıkış nedeni, dünyada, faydalı böceklerin sayılarının azalmasıdır’’ dedi.

Çalıştay’ın diğer konuşmacıları, ekosistemin bozulduğundan, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ile ilgili, Birleşmiş Milletler’de Ülkemizin de imzasının olduğu dünya standartlının bir türlü aşağıya çekilemediği üzerine görüşler aktardı. Ayrıca dünya ilaç tekellerinin ve siyasal iktidarların daha fazla kar uğruna, ekolojik dengenin bozulmasında etkili olduğu belirtildi.

TOPYEKÛN BİR MÜCADELE GEREKMEKTEDİR

Çalıştay’ın sonuç metninde ise şu ifadelere yer verildi: “Fatsa’da, Kahverengi Kokarca ile mücadele, Ağustos 2023’te başladı. İçinde, sendikaların, derneklerin, odaların, platformların, kooperatiflerin, siyasi patilerin olduğu 14 örgütlü yapı, Fatsa Kokarca ile Mücadele Platformu’nu oluşturdu. 30 köy toplantısı, 80 civarında kahve toplantısı gerçekleştirildi. Çalıştay’ın hedefi, kamuoyu oluşturmak için planlandı. Önümüzdeki mayıs, haziran ayından sonra Kokarca, kışı geçirdiği ortamdan yeniden alanlara çıkacak, hem de, kalanların 300 katıyla. Bu nedenle, Artvin, Rize’den, Fatsa’dan, Trakya’ya, Konya’ya kadar ulaşmış istilacı, uçan bir böcekten söz ediyoruz. Önlem alınmazsa, Kokarca yerel sorun olmaktan çıkacak, ülke sorunu haline gelecek. Mekanik mücadeleyi biz üreticiler yürütürken, topyekûn bir mücadele gerekmektedir. İlgili bakanlıklar bu alana ilişkin bütçe, ekipman ayırmalı; ücretsiz feromon tuzakları, samuray arı üretimi için laboratuar artırımları yapmalıdır.”