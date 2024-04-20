Fatsa’nın mavisine beton dökülemez

Daha önce iptal edilen, imar planlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilen Fatsa deniz dolgusu projesine ilişkin bilirkişi keşfi yapıldı. Derelerin Kardeşliği’nden Güvenalp, "Fatsa’yı denizden koparamayacaklar" dedi.

Haber Merkezi

Eski Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) tüm itirazlara ve mahkeme kararlarına rağmen ısrarcı olduğu Fatsa sahili deniz dolgusu projesine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Projeye ilişkin hazırlanan imar planlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildiğini hatırlatan Fatsalılar, sahil dolgusunun bölgede yaratacağı tahribata dikkat çekti.

İlk olarak 2021 yılında gündeme gelen projeye ilişkin çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Derelerin Kardeşliği Platformu ile Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin de bulunduğu yaşam savunucuları, söz konusu kararı yargıya taşıyarak projenin deniz habitatına zarar vereceğini ve bölgede taş kamyonlarının tehlike saçacağını belirtti. Mahkemenin keşif kararı vermesinden hazırlanan raporda, bölge halkı haklı bulundu. Mahkeme bunun üzerine kararı iptal etti.

Belediye, mahkeme kararına rağmen imar planları hazırladı. Belediyenin, Fuar – Piknik- Eğlence Alanı ve Karayolu Amaçlı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği’ne karşı Derelerin Kardeşliği Platformu Fatsa Sözcüsü Osman Güvenalp dava açtı. Ordu 1. İdare Mahkemesi projenin telafisi imkansız zararlar verebileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Açılan dava sürerken belediye bu kez yürütmeyi durdurma kararı verilen imar planlarına ‘uygun’, daha önce ÇED gerekli değildir kararı iptal edilen projeyi revize ederek yeniden başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dönemin AKP’li OBB’nin projesine ÇED olumlu kararı verdi. Bu karar da yargıya taşındı. Mahkeme bilirkişi keşfine karar verdi. Bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulunurken, yurttaşlar itirazlarını dile getirdi.

BirGün’e konuşan davacılar Osman Güvenalp, projeye ve imar planlarına ilişkin verilen mahkeme kararlarını hatırlattı. Güvenalp, “Keşifte mevcut imar planına ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma karar verildiği için projenin yapılamayacağını söyledik. Bu projenin sahili yok etmesine izin vermeyeceğiz. Fatsa’nın denizden koparılmasına izin vermeyeceğiz. Körfez diye adlandırdığımız bu bölge deniz canlıların yaşadıkları, beslendikleri ve çoğaldıkları bir yer. Projeye hayata geçerse toplamda 30 gidiş, 30 dönüş 60 sefer yapılacak. Hem büyük bir trafik yükü oluşacak hem de kamyonlar şehirde tehlike yaratacak” ifadelerini kullandı.