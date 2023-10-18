Fatura ağır oldu

Hemen her ay yüz milyonlarca lira harcayan İletişim Başkanlığı’nın kasası boşaldı. Başkanlığın bu yılın ilk 9 ayındaki harcaması, 2 milyar TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Seçimlerin gerçekleştirildiği mayıs ayında 521 milyon 439 bin TL’lik harcama ile kendi harcama rekorunu kıran İletişim Başkanlığı, ek bütçe ile 2,4 milyar TL’ye çıkarılan bütçesinin büyük bölümünü henüz eylül ayında tüketti. Genel bütçeli idarelerin harcama raporlarına göre, başkanlığın ilk dokuz ayda yaptığı toplam harcamanın 12 aylık bütçesine oranı yüzde 82 olarak hesaplandı.

YÜZ MİLYONLARCA LİRA

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bin 200 drone ile ışık gösterisi düzenleyen İletişim Başkanlığı, ağustos ayında 430 milyon 399 bin TL’lik harcamaya imza attı. 2023 yılı için 1 milyar 631 milyon TL olarak belirlenen bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 2 milyar 497 milyon TL’ye çıkarılan başkanlığın eylül ayı harcamasının ise 201 milyon 419 bin TL olduğu bildirildi. Başkanlığın ocak-eylül dönemindeki toplam harcaması ise kayıtlara, 2 milyar 59 milyon 340 TL olarak geçti.

Fahrettin Altun yönetimindeki başkanlığın son 6 aydaki harcaması şöyle:

Nisan: 282,9 milyon TL

Mayıs: 521,4 milyon TL

Haziran: 125,7 milyon TL

Temmuz: 133,2 milyon TL

Ağustos: 430,3 milyon TL

Eylül: 201,4 milyon TL