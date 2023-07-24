Fatura yine yurttaşa

Peş peşe yapılan zamlar ilacı da vurdu. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru yüzde 30,5 oranında artırıldı. Zamlar bugünden itibaren geçerli. Krizin faturası başta kronik ve yaşlı hastalar olmak üzere tüm halka kesildi. Eczacılar, kur artışının bulunamayan ilaç sorununu çözemeyeceğini söyledi.

Sibel BAHÇETEPE

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 10,77 TL’den yüzde 30 zamlanarak 14,03 TL’ye çıktı. Serbest piyasadaki avro kuruysa 30 liranın üstünde. Eczacılar, ilaçta yaşanan sorunların devam edeceğini belirterek "Kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre avro bugün itibariyle 30.02 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir."

CEP YAKACAK

Döviz kurunun hızla artması ve piyasada antibiyotikten, ağrı kesiciye, onkoloji ilaçlarından kronik hastaların ilaçlarına dek pek çok ilacın bulunamaması, sorunun giderek derinleşmesi üzerine sektör temsilcileri Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit avro kuruna yüzde 30,5 oranında zam yapılarak 14,03 TL’e çıkarıldı. Zamlar bugün itibarıyla geçerli olacak. Geçmiş yıllarda ilaç avro kuru, senede bir kez güncellenirken döviz kurundaki hızlı artış nedeniyle bu rutin değişti. Geçen yıl şubat, temmuz ve aralık olmak üzere üç kere zam yapıldı. Ayrıca ilaçtaki KDV oranı ise geçen hafta yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarıldı.

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Zeki Salih Özcan, BirGün’e yaptığı açıklamada avro kurundaki artışın yurttaşları etkileceğini belirterek "Bu durum tüm ilaçların yüzde 30 zamlanması demek. İlaç hayati üründür ve bu ürünlere yapılan zamlar da hastaların cebini yakacaktır" dedi. KDV artırımı, avro kurunun yükselmesi gibi durumların sorunlara çare olmayacağını anlatan Özcan "Tüm bu yapılanlar geçici çözümlerdir. Yeni bir yol haritası oluşturulmalı" diye konuştu. Yerli ilaç sanayisinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Özcan, ülkede üniversitelerin kendi Ar-Ge merkezlerini de oluşturması gerektiğini anlattı.

SORUN SÜRECEK

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan ise “İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru 14.03 TL’ye yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre avro 30.02 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir" değerlendirmesini yaptı. Saydan şöyle devam etti: “Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Son 3 yılda ilaç sektöründe yaşanan sorunlar gözle görülür hale gelmiştir. Artık yeni bir çözüm yolu bulmak zorundayız. Sağlık otoritesinin anlık çözümlere yönelmesi yerine kalıcı çözümler bulması gerektiğine inanıyoruz."

HASTA İLACINA ULAŞAMADI

Eczacı Cem Kılınç ise avro kuruna yapılan zam açıklanmasıyla birlikte ecza depolarının hiçbirinin nöbetçi eczanelere ilaç vermediğini belirterek "Nöbetçi eczaneler dün büyük sıkıntı yaşadı, depolar eczacıların telefonlarını açmadı, halk ilacına ulaşamadı. Sürekli bu tür şeyleri yaşamaktan bıktık" dedi.

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ÜCRETSİZ OLACAKTI, 7.803 TL’YE ÇIKTI

Son zamlarla birlikte bugün itibariyle HPV aşısının 3 dozunun 7 bin 803 TL’ye çıktığı kaydedildi. Oysa bu aşı 100’den fazla ülkede ücretsiz. Eczacı Buğra Üstündağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın rahim ağzı kanserinin önlenmesinde etkili olan HPV aşısının geçen yıl kasım ayında ücretsiz olacağına söylemesine karşın bunda bir adım atılmadığını da anımsattı. Üstündağ, kur artışına ilişkin de şunları söyledi: "Yüzde 30’luk artışın ilaç tekellerinin beklediğinin çok altında kaldığını tahmin ediyoruz. Bir yanda da ilacın yüksek fiyatlanması halkın ilaca ulaşmasını engelliyor, bir yandan da eczacıyı olumsuz etkiliyor. İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre ilacın fiyatının artması ile eczacının kâr oranı da düşüyor. Kur artışı hem yurttaşı hem de eczacıyı vuracak. Uzun süredir ilaç yoklukları da sürüyor. Yüzde 30 zam artışının piyasayı çok uzun süre idare edeceğini zannetmiyorum. Kısa süre içinde yine yoğun yokluklarla karşı karşıya kalacağız. İlaç, kamu denetiminde olmalı. Hastalar ilaca kesintisiz ve düzenli ulaşmak zorunda. Bunun çözümü kamunun ilacın üretiminde olması." Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de yaptığı açıklamada "HPV aşısı ücretsiz olsun mücadelemiz kapsamında aşı bedelinin iadesini talep ettiğimiz pek çok dava kazandık. Sağlık Bakanı "HPV aşısı ücretsiz olacak" dedi. Aylar geçti, aşılama başlamadığı gibi aşının fiyatı bu zamla beraber 2 bin TL’yi aştı. Yalana değil aşıya ihtiyacımız var" denildi.

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İLAÇLARDAKİ YENİ FİYATLAR YAKLAŞIK OLARAK ŞÖYLE

• 74 TL’lik demir ilacı 96 TL’ye

• 47 Tl olan bir ağrı kesici 62 TL’ye

• 73 TL olan çocuk antibiyotiği 94,9 TL’ye

• 56,55 TL olan yetişkin antibiyotiği 73,51 TL’ye

• 109 TL olan bir tansiyon ilacı 141,7 TL’ye

• İnsülin iğresi 592 TL’den 772.5 TL’ye

• Kanser tedavisinde kullanılan bir iğne 32 bin 514 TL’den 42 bin 430 TL’ye

• HPV aşısının üç dozu 6 bin TL’den 7 bin 800 TL’ye yükselecek.