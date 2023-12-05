Faturasını ödeyemeyen yurttaşlar karanlıkta kaldı

Ekonomi Servisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın ilk 6 ayında 122 bin 987 abonenin doğalgazının, 69 bin 278 abonesin de elektriğinin borçlarından dolayı kesildiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan Bayraktar, borç nedeniyle kesinti uygulanan elektrik abonelerin üçte ikisinin elektriğinin aynı gün içinde, beşte dördünün elektriğinin bir hafta içinde yeniden bağlanıyor olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları söyledi: "Borç ödenmemesi nedeniyle yaşanan kesintilerin genel itibarıyla fatura ödemesinin unutulması, bankadan kaynaklı problemler gibi sebeplerle gerçekleştiği değerlendirilmekle birlikte, elektrik gurubunda bu abonelerin büyük çoğunluğunu köy/yayla evi, yazlık gibi dönemsel kullanılan meskenler ile sezonluk ticarethaneler oluşturuluyor."

"Anadolu'da doğalgaz kullanımı düşüyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Bayraktar, 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz tüketiminde yüzde 7,30 düşüş yaşandığını belirtti.

Yanıtları değerlendiren Gürer ise 70 bine yakın elektrik abonesinin, borçlarından dolayı kesinti yaşamış olmasının Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı ile ilişkili olduğunu belirtti.

Gürer, "Doğalgaz fiyatlar artış doğalgaz kullanımını azalttığı da görülüyor. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği verildiği ve 4 milyon aşkın hanenin sosyal yardım aldığı günümüzde elektrik ve doğalgaz kesilenlerin varlığı sorunların derinleştiğinin de göstergesidir. Bakan doğalgazda kullanım düşmesi hava sıcaklığına, ödenmeyen faturaları unutkanlığa yorsa da daralan gelir ile artan geçim sıkıntısının bu sürece etkisi görmezden gelinemez” dedi.