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Fazıl Say, 8 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak

Piyanist Fazıl Say, 8 Kasım'da ENKA Oditoryumu'nda Mustafa Kemal Atatürk anısına bestelediği "Yürüyen Köşk" eserini seslendirecek.

Kültür Sanat
  • 31.10.2023 15:07
  • Giriş: 31.10.2023 15:07
  • Güncelleme: 31.10.2023 15:16
Kaynak: AA
Fazıl Say, 8 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak
Fotoğraf: AA

Besteci ve piyanist Fazıl Say, 8 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Say, İstanbul'da bulunan ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek resitalde Mustafa Kemal Atatürk anısına bestelediği ve doğa sevgisini anlatan "Yürüyen Köşk" adlı eserini de seslendirilecek.

Eser, Atatürk'ün Yalova'daki Millet Çiftliği'nde bulunan köşkünün ve çınar ağacının hikayesini, müzik yoluyla dinleyiciye sunacak.

Fazıl Say, resitalde ayrıca Beethoven'ın "Fırtına Sonatı" ile "Appassionata" eserlerini de yorumlayacak.

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