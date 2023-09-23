Fazıl Say'ın 'Dünya Anne' albümü tüm dijital platformlarda

Fazıl Say'ın kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkılardan oluşan yeni albümü 'Dünya Anne', ACM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Albümde şarkıları güçlü sesiyle solist Serenad Bağcan seslendirirken, Say’a kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik ediyor.

Kültür Sanat 23.09.2023 11:43 Giriş: 23.09.2023 11:43

Güncelleme: 23.09.2023 11:54 Kaynak: Haber Merkezi

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