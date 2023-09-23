Fazıl Say'ın 'Dünya Anne' albümü tüm dijital platformlarda
Fazıl Say'ın kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkılardan oluşan yeni albümü 'Dünya Anne', ACM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Albümde şarkıları güçlü sesiyle solist Serenad Bağcan seslendirirken, Say’a kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik ediyor.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkılardan oluşan yeni albümü 'Dünya Anne', ACM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.
Albümde şarkıları güçlü sesiyle solist Serenad Bağcan seslendirirken, Say’a kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik ediyor.
KADIN ŞAİRLERİN GÜÇLÜ ESERLERİ
'Dünya Anne' şarkıları arasında; Şükûfe Nihal Başar, Ayten Mutlu, Gülten Akın, Nilgün Marmara, Sezen Aksu, Furuğ Ferruhzad, Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Didem Madak, Bejan Matur ve Selenay Koçer'in şiirleri yer alıyor.
Türkiye'de, Anadolu topraklarındaki yaşanmışlıklardan, olaylardan, hikâyelerden beslenerek geçmişten bugüne kesitler sunan şairler; içsel savaşlarını, hüzünlerini, barış arzularını, huzuru, iyiliği, kötülüğü, aydınlığı, karanlığı ve her şeye rağmen hiç yok olmayan umudu şiirlerine taşıyor.
Albümde şu şarkılar yer alıyor:
- Furuğ Ferruhzad - Kuş Sadece Bir Kuştu
- Şükûfe Nihal - Suçlu Var
- Sezen Aksu - Avcı
- Didem Madak - Maviş Anne
- Gülten Akın - Sorma Dön
- Bejan Matur - Eskiden
- Selenay Kübra Koçer - Toprağın Gürültüsü
- Birhan Keskin - Su
- Nilgün Marmara -Yalnızlık
- Ece Temelkuran - Verme Neşeni
- Ayten Mutlu - 100. Yıl Marşı
Fazıl Say, piyano
Serenad Bağcan, vokal
Volkan Hürsever, kontrabas
Ferit Odman, davul