Fazıl Say ve Farah Zeynep Abdullah arasında Yılmaz Güney tartışması

Piyanist Fazıl Say ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram üzerinden Yılmaz Güney hakkında tartıştılar. Fazıl Say'ın Instagram hesabından Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkındaki sözlerini hatırlatarak yaptığı "'Yol' filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki 'dizi oyuncusu' artık 'dönemleri' ve 'milatları' tayin eder olmuş" paylaşımına Abdullah'tan yanıt geldi.

Piyanist Fazıl Say ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasında Instagram üzerinden Yılmaz Güney tartışması yaşandı.

Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol' filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki 'dizi oyuncusu' artık 'dönemleri' ve 'milatları' tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek" ifadelerine yer verdi.

Daha önce Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" diyen Abdullah ise Say'da verdiği yanıtta, "Abi yazın nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça, anlamamışsın, belli ki anlamak da istemiyorsun" dedi.

"KEŞKE SANATI UCUNDAN ÖĞRENEBİLSEYDİ"

Fazıl Say, İtalyan ressam Michelangelo Caravaggio'nun 'Hilekarlar' adlı tablosunu ve Yılmaz Güney'in Yol filminden bir kareyi paylaşarak iki sanatçının yazgısının ortaklaştığını ifade ettiği paylaşımında Abdullah'ın daha önce Yılmaz Güney hakkındaki sözlerini de hatırlatarak şöyle yazdı:

"Şu 'Yol' filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki 'dizi oyuncusu' artık 'dönemleri' ve 'milatları' tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak."

Abdullah ise Say'a şu yanıtı verdi:

"Abi yazın nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça, anlamamışsın, belli ki anlamak da istemiyorsun.Dün gece yarısı buradan telefonunu bana yazdın, 'Konuşalım, iki çift sözüm var' diye. Ben de uyuyordum, 'müsaitseniz arayabilirim' yazdım, dönmedin. Konuşsaydık keşke. 'Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim' der uyumaya devam ederdim.

Abi bu postundan hemen sonra story'nde konser anonsunu gördüm link koymayı da unutmuşsun. O yüzden bilet linkini paylaşıyorum. Brahms no.3 in F major, op.90:III. Poco allegreto eşliğinde, seversin. Küt ve dumana sevgiler.”