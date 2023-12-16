FBI ajanına Rusya yaptırımlarını ihlal etmekten 50 ay hapis cezası verildi

FBI İstihbarat Bölümü eski ajanı Charles McGonigal, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ihlal etmek ve ‘komplo kurmak’ suçundan 50 ay hapis cezasına çaptırıldı. Charles McGonigal'ın bir Rus oligarka yaptırımları delmek için bilgi vererek yardımcı olduğu belirtildi.

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İstihbarat Bölümü eski ajanı Charles McGonigal, bir Rus oligarka yaptırımları delmek için bilgi vererek yardımcı olduğu belirtilerek 'komplo kurmak' ve Rusya yaptırımlarını ihlal etmekten hapis cezası aldı.

FBI, dün konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Mahkeme belgelerine ve duruşmalarda yapılan açıklamalara göre, New York'ta yaşayan 55 yaşındaki Charles McGonigal Ağustos ayında suçunu kabul etti” ifadelerini kullandı.

FBI açıklamasında, New York'taki FBI Karşı İstihbarat Bölümü'nün eski Sorumlu Özel ajanı (SAC), yaptırım uygulanan bir Rus Oligark olan Oleg Deripaska'ya hizmet sağlamak için 2021'de yaptığı anlaşmayla bağlantılı olarak Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) ihlal etmek ve kara para aklamak için komplo kurmaktan 50 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve 40 bin dolar para cezası ödemesine karar verildiği belirtildi.

BAŞKA BİR OLAYDA 225 BİN DOLAR ALMIŞ

McGonigal, ayrıca FBI tarafından Ocak’da ticari çıkarları olan bir kişiden 225 bin dolar nakit almasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Bu olayla ilgili açıklama yapan Başsavcısı Matthew Graves, "Yabancı uyruklu kişilerle bağlantılarınızı ve kişisel mali ilişkilerinizi gizlemek, yolsuzluğa açılan bir kapıdır” dedi.