Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında rekor

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutma kararının ardından yeni güne rekorla başladı. Yurt içinde gram altın fiyatı 2 bin 300 lira seviyesinin üzerini test etti. Gram altın, 2.297 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için faiz indirim planlarına sadık kalacağını belirtmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle altın fiyatları yükselerek rekor tazeledi. Fed son zamanlardaki yüksek enflasyon okumalarına rağmen bu bu yıl için toplamda 3 kez faiz indirimi öngörüyor.

Kritik faiz kararı sonrasında ons altın bugün 2 bin 222 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın şu sıralarda bin 2207 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2 bin 185 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN 2.300 LİRAYI AŞTI

Öte yandan ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açtı. Bugün gram altın 2317 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda gram altın 2300 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2267 lira seviyesi test edildi.

Öte yandan bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Bazı ekonomistler TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit tutmasını beklerken, bazıları 500 baz puan artış bekliyor.