Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum

Dün sert düşüş yaşayarak 2 bin 380 seviyelerine kadar gerileyen gram altın, Fed'in faizi sabit tutma kararının ardından güne sınırlı yükselişle başladı. Gram altın haftanın dördüncü işlem gününe 2 bin 412 liradan başladı.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ilk işlem gününe sınırlı yükselişle başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in hâlâ faiz indirimlerinden yana olduğuna işaret etmesi altın fiyatlarını destekledi.

Ons altın, güne 2 bin 316 dolar civarında başladı. ABD altın vadeli işlemleri ise 2 bin 334 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın 2 bin 412 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 3 bin 924 seviyesinde el değiştiriyor.

Gram altının fiyatı dün 2 bin 380 lira seviyelerindeydi.

Yatırımcılar, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı.