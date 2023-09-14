FEDAŞ direnişi büyüyor: Sanatçılardan destek

Dersim'de 37 gündür direnişteki FEDAŞ işçilerine destek için düzenlenmek istenen dayanışma konseri valilik tarafından yasaklandı. Sanatçılar, yasağa karşın türküleriyle işçilere destek verdi.

HABER MERKEZİ

Dersim'de insanca yaşanacak bir ücret talep eden ve "çalışırken ölmek istemiyoruz" diyerek greve çıkan Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) işçilerinin 17'si direnişin 25'inci gününde işten çıkarıldı. Direnişlerine yılmadan devam eden işçilerin eylemi 37'inci günü geride bıraktı.

Kenteki sivil toplum kuruluşları önceki akşam Seyit Rıza Meydanı'nda işçilerle dayanışma konseri düzenlemek istedi. Ancak valilik 'Uygun görülmemiştir' diyerek konsere izin vermedi. Meydanda toplanan işçiler adına açıklama yapan Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, yasaklama kararını kınayarak direnişi kazanacaklarını söyledi. İşçiler daha sonra kendileriyle danışmaya gelen sanatçılar Pınar Aydınlar, Şenol Akdağ, Musa Baki ve Zeynep Kılıç Zonguldak'ta iş cinayetinde yaşamını yitiren madenciler için 'Madenci' türküsünü söyledi.

Sanatçılar dün gündüz saatlerinde ise FEDAŞ önüne giderek işçilere destek verdi. Burada konuşan Pınar Aydınlar, "Dayanışma için geldim. Hakları gasp edilen Enerji-Sen direnişçilerinin yanındayım. Kurtuluş işçilerin onurlu mücadelesinde! Bir taraf zenginliğine zenginlik katarken kimsenin, hiçbir politikanın halkı böylesi yoksullaştırmaya hakkı yoktur! Elbette direnip,elbette mücadelenin yanında olacağız!" dedi.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Şenol Akdağ ise "17 işçi haksız, hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan tüm Fedaş işçileri yalnız değildir, yalnız olmadıklarını onlara hissettirmemiz gerekiyor. Yetkililere sesleniyoruz burdan Fedaş işcilerin sesini duyun! Birlikte başaracağız" diye konuştu. Musa Baki de işçilerin taleplerin bir an önce karşılanması çağrısını yaparken, Zeynep Kılıç da "Fedaş işçilerinin direnişinin 37. günü onların bu mücadelesini destekliyor, haklı taleplerinin karşılanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi istiyoruz" dedi.