‘Felaket haritası’ çıkarıldı: En riskli iller sıralandı

Haber Merkezi

Sıcaklık değerlerinin ülke genelinin tamamında yükselmeye devam ediyor. Mimar, Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Duygu Bütün tarafından hazırlanan raporda, kıyı kentlerde tropik geceler yaşandığına dikkat çekildi. Ekonomim’de yer alan habere göre; Türkiye’deki 81 kentin 36’sının ‘yüksek’ veya ‘çok yüksek’ iklim riski altında olduğunun altı çizilirken, en riskli şehirlerin de Amasya, Tokat, Mersin, Maraş, Kayseri, Muş ve Ağrı olduğu belirtildi.

Kuraklık ile karşı karşıya olan şehirler ise İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin ve Antep olarak belirlenirken, sel riskinin en çok vuracağı kentler için Trabzon, Rize ve Giresun sıralaması dikkat çekti. Giresun, Trabzon ve Rize başta olmak üzere 25 şehir de çok yüksek sel riski altında olduğu belirtildi.