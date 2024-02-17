Felaketi söyledi, Kod-43’le atıldı

Mustafa KÖMÜŞ

Erzincan İliç’te yaşanan facia gözleri yeniden işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarına çevirdi. Facianın yaşandığı madenin ortaklarından olan Kanadalı Anagold Madencilik’in taşeronu olan Çiftay İnşaat’ta daha önce çalışan bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanına yaşatılanlar bu facianın nasıl geldiğine ayna tuttu.

Çiftay İnşaat kendi internet sitelerinde yer alan bilgilere göre 2008’den beri Sivas Divriği’de altı ve açık ocak demir madenlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Şirket aynı zamanda yine 2008’den bu yana facianın yaşandığı Çöpler Altın Madeni’nin tüm madencilik faaliyetlerini de yürütüyor.

Aytekin Taşdemir isimli A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanı da 2021’e kadar şirket bünyesinde görev yapıyordu. Bu tarihte Çiftay İnşaat’ın Divriği’deki şantiyesinde tıpkı Çöpler Altın Madeni’ndeki gibi bir heyelan olabileceğini fark etti. Bunun üzerine işvereni uyardı. Ancak işveren bu uyarıları dikkate almadı. Taşdemir’in iddiasına göre bu nedenle proje yönetimi de dahil olmak üzere birçok kişiyle sorunlar yaşadı. Bu konuda önlem alınmaması üzerine Taşdemir konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na taşıdı. Bunun üzerine pandemi döneminde işten çıkarma yasak olduğu için Taşdemir önce ücretsiz izne çıkarıldı.

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra da “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi” anlamına gelen Kod-43’le işten çıkarıldı. Taşdemir ayrıldıktan sonra ise bakanlık müfettişleri sahaya gelip incelemede bulundu.

Heyelan tehlikesi olan noktada basamaklar oluşturuldu ve tehlike ortadan kalktı. Konuya ilişkin Taşdemir şunları söyledi: “İşvereni uyarmama rağmen harekete geçilmedi. Ben de konuyu bakanlığın ilgili birimlerine ilettim. Bu benim sorumluluğum. Orada herhangi bir kaza yaşansaydı bunun sorumluluğunu alamazdım ve işten çıkarılma pahasına bunu yaptım.”