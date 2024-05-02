Feminist Gece Yürüyüşü davasında tüm sanıklar beraat etti

İstanbul Beyoğlu’nda, 2020 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan “Feminist Gece Yürüyüşü”ne katıldıkları için yargılanan biri gazeteci, 33’ü kadın toplam 35 kişi, tüm suçlamalardan beraat etti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2020 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan "Feminist Gece Yürüyüşü"ne katıldıkları için yargılanan 35 kişi beraat etti.

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar vermek” suçlamalarıyla toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 10’uncu duruşması, bugün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma savcısı mütalaasında tüm yargılananların “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarının ise işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirerek bu suçlardan tüm kişilerin beraatlerini istemişti.

Yargılama sürecinde yaşamını yitiren bir kadın yönünden ise düşme kararı verilmesini talep etmişti.

Bugünkü duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, biri gazeteci, 33’ü kadın toplam 35 kişinin tüm suçlamalardan beraatlerine hükmetti.