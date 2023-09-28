Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları için yargılananlar beraat etti
Taksim'de 2021'deki Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılarak slogan attıkları gerekçesiyle yargılanan 17 kişi beraat etti. Mahkeme heyeti, 'suçun yasal unsurunun oluşmadığına' hükmetti.
Taksim’de 8 Mart 2021'de 19’uncusu düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 17 kişinin, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek' iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı çıktı.
Davanın 8'inci duruşması, İstanbul Adliyesi 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılanan 17 kişi ile avukatları duruşmada hazır bulundu.
Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, savcının 6’ncı duruşmada sunduğu mütalaasında 17 kişi hakkında 'somut delil oluşmadığı' gerekçesiyle ayrı ayrı beraat talebine dair yargılananlar ile avukatların beyanları dinlendi.
Beyanlarda, slogan atmanın suç olamayacağı belirtilerek, 19 yıldır gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmaktan kaynaklı yargılanmalarının hukuksuz olduğu vurgulandı.
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'Suçun yasal unsuru oluşmaması' gerekçesiyle yargılanan 17 kişinin beraatına karar verdi.