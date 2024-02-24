Feministin çantası

Güney Avustralya’da 12 kadın işçi işyerinde tekrarlanan cinsel taciz nedeniyle Avustralya Federal Mahkemesi’nde Perfection Fresh’e kadınlar için güvenli bir işyeri sağlama konusundaki yasal görevini yerine getirmediği için tarihi bir dava açtı. İşçiler, iki erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakıldıklarını belirtirken mahkemede verdikleri ifadede, “Bu davranış, bir amirin sosyal, ırksal ve ekonomik açıdan savunmasız çalışanlara karşı gücünün kötüye kullanılmasını içeriyordu.” dedi.

İşyerinde cinsel tacize karşı başlatılan ve “Perfect 12” (Mükemmel 12) adı verilen kampanyada da Perfection Fresh’deki 10 bin işçinin iş güvenliğine, sendikaya erişme hakkına ve sendikal faaliyete engel olunmaması yönünde haklarının tanınması istendi. Birleşik İşçi Sendikası işçilerinin başlattığı kampanya kapsamında ayrıca bir de albüm çıkarıldı. Albümde kadın işçilerin röportajları ve şarkıları yer aldı.