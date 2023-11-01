Feministlerden Dina için Karabük’e çağrı

Haber Merkezi

Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın Karabük’te 26 Mart’ta şüpheli şekilde ölmesinin ardından davanın takipçisi olan Dina için Feministler, 8 Kasım saat 11.45’te Karabük Adliyesi’nde gerçekleşecek ilk duruşmaya katılma çağrısı yaptı.

Dina İçin Feministler oluşumunun açıklamasında, “Şüpheli ölümlerin peşini bırakmayacağız” denildi. Davada ‘kasten öldürme ve çocuğun cinsel istismarına teşebbüs’ suçlarından tek sanığın bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Gizli yürütülen soruşturma sürecinin ardından düzenlenen iddianame; kamera görüntülerinde Dina’nın koşarak kaçtığının görüldüğüne, bir aracın kendisini cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına kadar takip ettiğine ve diğer delillere değiniyor ancak dosyadaki tek sanık görüntülerdeki aracı kullanan Dursun Acar! Başından beri söylediğimiz gibi, tutuklu yargılanan bu şahsın Dina’yı ölüme götüren süreçteki tek fail olmadığını biliyoruz.”