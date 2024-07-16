Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2023

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