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Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:03
  • Giriş: 16.07.2024 13:03
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:03
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne girmek adaylar ise Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2023

Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)412,8261787428SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)403,5966396222SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği372,56505129392SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği356,30973150094SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği352,98062154776SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği349,44509159677SAY
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği344,36193167351SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği330,27879190654SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği325,88486198638SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği325,87482198656SAY
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği325,72034198976SAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği322,09022205897SAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği318,55201212992SAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği316,90023216309SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği316,83245216458SAY
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği315,93512218272SAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği315,66826218828SAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği314,45008221363SAY
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği309,19426232686SAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği308,91679233298SAY
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği306,86696237962SAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği306,01522239994SAY
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği304,80486242847SAY
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği304,52225243465SAY
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği304,43823243666SAY
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği304,30354244023SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği303,93634244887SAY
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği303,58905245730SAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği303,53047245888SAY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği303,363246277SAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği303,31525246373SAY
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği300,94295252108SAY
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği300,78973252476SAY
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği299,72904255118SAY
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği297,99845259439SAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği297,71698260187SAY
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği296,89911262257SAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği296,48592263326SAY
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği295,59519265659SAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği294,13924269578SAY
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği292,41212274081SAY
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği292,2134274603SAY
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği291,91444275409SAY
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği291,33055276978SAY
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği290,80102278417SAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği290,59518279003SAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği290,04034280504SAY
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği289,7613281248SAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği289,65731281540SAY
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği289,48097282046SAY
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği289,45398282122SAY
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği288,22884285549SAY
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği287,71426286994SAY
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği286,05678291727SAY
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği285,74384292627SAY
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği284,82976295251SAY
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği284,38242296545SAY
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği284,32054296727SAY
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği284,22129297033SAY
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği283,89201297974SAY
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği283,35791299564SAY
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi ÖğretmenliğiDolmadıDolmadıSAY
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi ÖğretmenliğiDolmadıDolmadıSAY
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi ÖğretmenliğiDolmadıDolmadıSAY
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fen Bilgisi ÖğretmenliğiDolmadıDolmadıSAY
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