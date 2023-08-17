Fenerbahçe 3- Maribor 0

Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanan rövanş maçında tribünde yaşanan olayların ardından sarı-lacivertli taraftarlar stat dışına çıkarıldı. Öte yandan maçtan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, ilk maçı da Kadıköy’de 3-1 kazanmayı başarmıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor ile Fenerbahçe, Ljudski Vrt Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe taraftarlarını yer aldığı tribünle ev sahibi takım tribünleri arasında kavga çıktı. Maribor tribünlerinden kale arkasındaki alana atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine yönelerek pankarta saldırdı. Ardından sarı-lacivertli taraftarlardan biri o alana inerek pankartı geri aldı.



Mücadele bu dakikada dururken polisin müdahalesi ile olaylar sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından Maribor tribünlerinden Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne ses bombası atıldı. Yaşanan gerginlik bu olaydan sonra büyüdü. Polisin bazı taraftarlara gözaltı yaptığı görüldü. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken tribünlerden su şişesi atılarak yuhalandı. UEFA temsilcileri ile mücadelenin hakemi Fabio Verissimo, uzun süre karşılaşmanın durumu hakkında saha içerisinde fikir alışverişi yaptı. Ardından 89’uncu dakikada Türkçe, sarı-lacivertli taraftarların stadı terk etmesi yönünde anons yapıldı. Fenerbahçeli taraftarların stattan ayrılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden 30 dakika sonra devam etti.





FENERBAHÇE, TWENTE İLE KARŞILACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Maribor’u eleyen Fenerbahçe, play-off turunda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaştı. Ljudski Stadyumu’nda oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederken goller İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic’in ayağından geldi. Altay Bayındır’ın yerine kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat da bir penaltı atışını kurtardı. Maçtan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, ilk maçı da Kadıköy’de 3-1 kazanmayı başarmıştı.