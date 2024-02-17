Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Karşılaşmada sarı-lacivertli takımın galibiyet gollerini 48'de Serdar Dursun, 65'te Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci attı. Rizespor'un sayısını 27'de Minchev kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 67'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 10. kez sahadan boynu bükük ayrılan Rizespor 36 puanda kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı misafir edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.