Fenerbahçe, A Spor çalışanlarını tesislerine almayacağını duyurdu, Ozan Zeybek özür diledi

Fenerbahçe, A Spor yorumcusu Ozan Zeybek’in sarı-lacivertli takımın futbolunu eleştirmek için canlı yayında balon patlatmasıyla ilgili açıklama yaparak, Zeybek’in A Spor ekranlarında özür dileyene kadar kurumun çalışanlarını tesislere almayacağını duyurdu. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından sarı lacivertli camiadan özür diledi.

Fenerbahçe, A Spor kanalıyla ilgili aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, canlı yayında şişirdiği balonu “Fenerbahçe iyi oynuyor diye bir algı oluşturuldu, balon gibi şişirildi. Bakın bu balonun hayatı neye bağlı” sözleri eşliğinde patlatmıştı.

Fenerbahçe, Zeybek’e tepki göstererek A Spor ekranlarında özür dileyene kadar kurumun çalışanlarını tesislere almayacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında Zeybek’in “haddini aştığı” vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır.

Şahsi görüş çerçevesinde kesinlikle değerlendiremeyeceğimiz, tam olarak haddini aşan bu tavırdan hareketle; aynı ekranlardan özür açıklaması yapılmadıkça bugün itibarıyla ilgili kurumun herhangi bir görevlisini hiçbir tesisimize kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

AÇIKLAMA



A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır.



Şahsi görüş… pic.twitter.com/AnfDYekBhh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 2, 2023

"BİRİLERİNİN KALBİNİ KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Ozan Zeybek, A Spor kanalında özür açıklaması yaptı. Zeybek açıklamasında, "Kendi camiamı üzdüysem özür dilerim. Buradaki amaç camiamı üzmek değildi. Hakaret varsa ve hukuken de bir karşılığı varsa onun da hesabını vermeye hazırım. Eleştirinin dozunu bazen kaçırabiliriz ve konuştuklarımız bazı insanları rahatsız edebilir. Ben gönül verdiğim takımı üzmek istemem. Gönül verdiğim takımda birilerinin kalbini kırdıysam özür dilerim" dedi.