Fenerbahçe açıkladı: Gustavo Henrique, Valladolid'e transfer oldu

Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'nin takımdan ayrıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, oyuncunun Valladolid'e transfer olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya'nın Valladolid Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol a takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli takıma katılmıştı.