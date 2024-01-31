Fenerbahçe açıkladı: Miguel Crespo, La Liga ekibine kiralandı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirme



2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır.



Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/vt7HG2YUbk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2024

Crespo, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olurken, sarı-lacivertli forma altında 56'sı Süper Lig olmak üzere toplam 80 maçta 5 bin 28 dakika forma giydi.

Crespo bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist yaptı.