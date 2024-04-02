Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının biletlerini satışa sunmadı

2 Nisan Salı Günü kulüp tarihi açısından oldukça önemli bir Genel Kurul düzenleyecek olan Fenerbahçe, "ligden çekilme" ihtimali sebebiyle 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor maçının biletlerini satışa sunmadı.

Fenerbahçe, 3 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor maçının biletlerini satışa çıkarmadı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yaptığı açıklamayla 2 Nisan günü kulüp tarihi açısından oldukça önemli bir Genel Kurul düzenleneceğini açıklamıştı. Genel Kurul'a kısa bir süre kala ligin 31. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan mücadelenin biletlerini ligden çekilme ihtimali sebebiyle satışa sunmadı.

Adana Demirspor maçının yanı sıra Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini de henüz satışa sunmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına yaptığı uyarıda Genel Kurul kararından önce Süper Kupa maçına bilet almamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek bugünkü olağanüstü Genel Kurul toplantısı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de başlayacak olağanüstü Genel Kurulu'da 'takımın ligden çekilmesi' dahil alınacak aksiyonlarda yetki verilip verilmeyeceği oylanacak.

20 binin üzerinde katılım beklenirken, tartışılacak konuları ve alınacak kararları futbol kamuoyu merakla bekliyor.