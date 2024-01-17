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Fenerbahçe Adanaspor'u 6-0 yendi, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırdı.

Spor
  • 17.01.2024 23:22
  • Giriş: 17.01.2024 23:22
  • Güncelleme: 17.01.2024 23:32
Fenerbahçe Adanaspor'u 6-0 yendi, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
AA

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’unda Fenerbahçe, 1’inci Lig ekibi Adanaspor’u 6-0 yenerek Son 16 Turu’na yükseldi.

Fenerbahçe'ye turu getiren golleri 29. dakikada Lincoln, 39, 50, 68, 71. dakikalarda Michy Batshuayi ve 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Adanaspor ise turnuvaya veda etti.

Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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