Fenerbahçe Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Kupa'dan elendi
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile son şampiyon Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ankaragücü ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Ankaragücü'nün gollerini 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Tasos ve 87. dakikada Garry Rodrigues kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ederken Ankaragücü adını yarı finale yazdırdı.
Ankaragücü yarı finalde Beşiktaş/Konyaspor mücadelesinin galibiyle eşleşecek.