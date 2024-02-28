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Fenerbahçe Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Kupa'dan elendi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Spor
  • 28.02.2024 00:00
  • Giriş: 28.02.2024 00:00
  • Güncelleme: 28.02.2024 00:05
Fenerbahçe Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Kupa'dan elendi
AA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile son şampiyon Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ankaragücü ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Ankaragücü'nün gollerini 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Tasos ve 87. dakikada Garry Rodrigues kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ederken Ankaragücü adını yarı finale yazdırdı.

Ankaragücü yarı finalde Beşiktaş/Konyaspor mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

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