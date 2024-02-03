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Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Spor
  • 03.02.2024 22:25
  • Giriş: 03.02.2024 22:25
  • Güncelleme: 03.02.2024 22:30
Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti

Antalyaspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 42’nci dakikada Cengiz Ünder ve 90+5’inci dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 63'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 34 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor da deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.

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