Fenerbahçe avantaj için sahada

Spor Servisi

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Olimpiakos’la deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler avantajlı bir skor elde etmek için sahada olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu sezon H Grubu’nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti.Belçika’da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic’in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı rövanş müsabakasını 1-0 kaybetse de çeyrek final biletini almayı başardı.

Olimpiakos evindeki son Avrupa maçını farklı kaybetti​​​​​​ Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i eledi. Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan’da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.