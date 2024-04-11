Fenerbahçe avantaj için sahada
Spor Servisi
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Olimpiakos’la deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler avantajlı bir skor elde etmek için sahada olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu sezon H Grubu’nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti.Belçika’da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic’in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı rövanş müsabakasını 1-0 kaybetse de çeyrek final biletini almayı başardı.
Olimpiakos evindeki son Avrupa maçını farklı kaybetti Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i eledi. Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan’da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.