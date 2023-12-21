Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Avrupa Süper Ligi projesini desteklemediğini açıkladı. Kulüp, UEFA ve FIFA ile olan ortaklığını ve işbirliğini sürdüreceğini belirtti ve ayrılıkçı turnuvalara karşı olduğunu vurguladı.



Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021 yılında Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı davrandığına karar verdi. Ancak bu kararın ardından birçok kulüp Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de bu organizasyonu destekleyemeyen takımlardan biri oldu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulüp olarak Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz. Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir.”