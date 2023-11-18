Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic kafa travması geçirdi

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'in THY Euroleague'de dün oynanan maçta kafa travması geçirdiği açıklandı.

Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı Tarık Biberovic, THY Euroleague'de dün akşam Maccabi Tel-Aviv ile oynanan maçta kafa travması geçirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre yapılan kontrollerin ardından 22 yaşındaki oyuncu için travma protokolü başlatıldı. Tarık Biberoviç, bu süre zarfında forma giyemeyecek.

Açıklamada, "Tarık Biberovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" denildi.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Belgrad'da oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 78-73 mağlup ayrılırken Tarık Biberovic kaydettiği 18 sayıyla kariyer rekorunu kırmıştı.