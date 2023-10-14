Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ilk mağlubiyetini İspanya'da aldı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki ilk mağlubiyetini Valencia'da aldı. Dün akşam oynanan maçtan Valencia 77-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'deki ilk mağlubiyetini dün aldı. Valencia, kendi sahasında oynadığı maçta sarı-lacivertli ekibi 77-74 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İspanyol ekip, ilk haftada da turnuvanın favorilerinden Monaco'yu deplasmanda yenmeyi başarmıştı.

Dün oynanan maçta Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey 17, Scottie Wilbekin 14 sayı ile mücadele ederken ev sahibi ekipte Brandon Davies 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Chris Jones ise 11 sayı 7 asist ile oynadı.

Dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris Kaunas 79-74 Kızılyıldız

Monaco 59-83 Bologna

Olympiakos 68-77 Barcelona

Olimpia Milano ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanması planlanan maç ise İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ertelendi.

4 TAKIM 2'DE 2 YAPTI

Euroleague'de ilk 2 hafta sonunda Real Madrid, Barcelona, Zalgiris Kaunas ve Valencia 2'de 2 yapmayı başarırken Alba Berlin, Asvel, Monaco ve Anadolu Efes çıktıkları 2 maçtan da mağlup ayrıldı.