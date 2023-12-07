Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üst üste 5'inci deplasman mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de deplasmandaki kötü gidişatını durduramıyor. Sarı-lacivertli ekip dün akşam da Baskonia'ya 80-79 mağlup oldu.

Geçtiğimiz hafta epik bir maç sonuyla lig lideri Real Madrid'e ilk mağlubiyetini tattıran Fenerbahçe Beko, deplasmandaki kötü serisine çare bulamıyor.

Fenerbahçe Beko, iyi başladığı ve bir ara farkı 13 sayıya kadar çıkardığı Baskonia deplasmanından da 1 sayıyla mağlup ayrıldı.

Baskonia, 28 sayıyla yıldızlaşan Markus Howard'ın bitime 7 saniye kala bulduğu basketle maçı kazandı. Fenerbahçe Beko'da ise Nigel Hayes-Davis 19 sayı ile mücadele etti.

Dün akşam gelen mağlubiyetle Fenerbahçe, turnuvada üst üste 5'inci deplasman mağlubiyetini aldı. Son 6 maçın 5'ini kaybeden sarı-lacivertli ekip, yarın akşam 22.30'da ise lig 2'ncisi Barcelona deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe Beko şu an 6 galibiyet 6 mağlubiyet ile 10. sırada bulunuyor.

Euroleague'de dün akşam oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şöyle:

Asvel 91-94 Maccabi Tel-Aviv

Valencia 85-81 Kızılyıldız

Bologna 80-75 Barcelona

Çift maç haftasındaki turnuvada bu akşam ise şu maçlar oynanacak:

Alba Berlin - Anadolu Efes

Panathinaikos - Real Madrid

Partizan - Milano