Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki 2. mağlubiyetini Obradovic'e karşı aldı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de eski koçu Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a deplasmanda kaybederek turnuvadaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, dün akşam Partizan deplasmanında 85-84 mağlup oldu. İki takımda da önemli eksiklerin olduğu karşılaşmada Fenerbahçe farkı bir ara 15 sayıya çıkarıp uzun süre önde götürse de son çeyrekteki pertormansıyla Partizan galibiyete ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes 23, Tyler Dorsey ise 18 sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldular. Partizan'da ise Frank Kaminsky 15, Smailagic ve eski Fenerbahçeli Nunnally 13'er sayıyla etkili oldular.

ANADOLU EFES UZATMALARDA KAZANDI

Sezona Fenerbahçe'nin aksine kötü başlayan Anadolu Efes ise turnuvada çıktığı 7. maçtaki 3. galibiyetini dün akşam elde etti.

Anadolu Efes, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı uzatmalarda 86-82 ile geçti. Efes'te Will Clyburn 20, Darius Thompson 17, Shane Larkin ise 14 sayı ile oynadı.

Şu ana kadar hem ligde hem de Euroleague'de oynadığı bütün maçları kazanan Real Madrid ise Bologna'yı 100-74'lük skor ile rahat geçti. Madrid ekibi İspanya Ligi'nde 8'de 8, Euroleague'de ise 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürüyor.

Dün akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Milano 83-52 Valencia

Maccabi Tel Aviv 93-90 Bayern Münih

Olympiakos 74-75 Baskonia

Euroleage'de bu akşam Alba Berlin-Panathinaikos, Barcelona-Kızılyıldız ve Monaco-Asvel maçları oynanacak.